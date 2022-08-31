وزارة التجارة: 7000 طن من السكر و200 طن من القهوة في مخازن ديوان التجارة

أكد المكلف بالاعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي، ان مخازن الديوان التونسي للتجارة تتوفر لديه 7000 طن من مادة السكر، بالإضافة إلى 50 الف طن من مادة السكر قادمة من الجزائر، و 3000 من الشراءات تصل في 12 سبتمبر المقبل، إضافة الى شحنات أخرى في الايام القادمة.







وبخصوص مادة القهوة قال الفرشيشي، في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الاربعاء 31 اوت 2022، انه تتوفر لدى الديوان 200 طن من مادة القهوة إضافة الى 5000 طن موجودة في الميناء تنتظر استيفاء الاجراءات للتوزيع في السوق .



