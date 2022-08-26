تزامنا مع العودة المدرسية... انطلاق أول رحلة ال RFR


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 10:23 قراءة: 0 د, 41 ث
      
من المنتظر ان تنطلق أول رحلة للقطار الكهربائي السريع RFR في شهر سبتمبر القادم تزامنا مع العودة المدرسية، على الخط E الذي يمتد في جزئه الأول من محطة الأرتال ببرشلونة إلى ضاحية الزهروني غرب العاصمة على مسافة 5 كيلومترات ونصف.



ووفق ما أعلنته اذاعة شمس نقلا عن صحيفة الأنوار في عددها الصادر اليوم الجمعة 29 أوت 2022، فإن القطار التابع للشبكة الحديدة السريعة RFR يتألف من 4 عربات فاخرة قادرة على استيعاب 2400 مسافر في الرحلة الواحدة.


ويتميز مسلك هذا القطار بعدم التقاطع مع أنماط أخرى من النقل حيث يسير في مسلك مستقل يتألف في أغلبه من جسور علوية وأنفاق وهو ما سيجعل الرحلة الواحدة لا تتجاوز أكثر من 15 دقيقة.

ويعد كل من خط برشلونة – الزهروني - القباعة من ولاية منوبة النواة الأولى للشبكة الحديدية السريعة والتي ستتوسع مستقبلا بربط قلب العاصمة بسائر الضواحي.

Commentaires


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FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2022 à 10h 29m |           
Bonne Nouvelle...Une Grand Acquis pour le Citoyen !



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