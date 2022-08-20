استرجاع عقار دولي فلاحي بجزيرة جربة


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 13:39قراءة: 0 د, 27 ث
      
استرجعت مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم السبت، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بعمادة القرع من معتمدية جربة اجيم يمتد على مساحة 8 الاف متر مربع بحضور مختلف المصالح الادارية والامنية، وفق المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين فتحي عطي.


وجاءت عملية استرجاع هذا العقار الدولي تنفيذا لقرار اخلاء صادر عن والي مدنين، على ان يتم توظيفه في اقرب الاجال لفائدة المصلحة العامة وفقا للاجراءات والتراتيب المعمول بها .

يذكر ان مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة تمكنت منذ شهرين، من استرجاع عقار دولي فلاحي ببوغرارة من ولاية مدنين يمسح 35 هكتارا.



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