الطبوبي يلتقي بالسفير الروسي بتونس


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 12:29قراءة: 0 د, 25 ث
      
استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الخميس السفير الروسي بتونس ألكسندر زولوتوف.


ووفق ما نشره اتحاد الشغل في صفحته الرسمية على الفاسبوك "فان السفير حيا الدور الوطني الذي يلعبه الاتحاد منذ الاستقلال وخلال كافة الفترات التي مرت بها تونس وتتويجه بجائزة نوبل للسلام تأكيد على ذلك مؤكدا استعداد روسيا لدعم وتطوير العلاقات بين الدولتين و الشعبينن".
وتم اللقاء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، منعم عميرة و أنور بن قدور و سمير الشفي و عثمان الجلولي .


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