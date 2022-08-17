المخيم العلمي لصائفة 2022... بقصر العلوم بالمنستير

بلاغ صحفي -

شروط المشاركة

..





كيفية المشاركة

تعتبر المخيمات العلمية تجربة فريدة من نوعها لما توفره من مناخ يراوح بين تحصيل العلوم والترفيه وتكوين الصداقات والتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين.لذلك يوفر قصر العلوم بالمنستير خلال الفترة الممتدة بين 28 أوت و01 سبتمبر مصيف شبابي يرتكز أساسا على الأنشطة العلمية والثقافية مع المراوحة بينها وبين الأنشطة الترفيهية.يتخلل برنامج المهرجان العديد من الورشات التعليمية في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الفلك كما يضم برنامج المخيم تكوينا في مجال البرمجيات والتطبيقات المستعملة في تصميم المشاريع الإلكترونية التفاعلية أو المشاريع التي تستهدف بناء حساسات بيئية مختلفة لقيس درجات الحرارة، قوة الرياح، الضوء والضغط وغيرها.المخيم العلمي مفتوح لتلاميذ الاعدادي والثانوي الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة.معلوم المشاركة: 150 د للفرد الواحديتضمن معلوم المشاركة الإقامة والتغذية وكافة الورشات العلمية والثقافية والترفيهية خلال فترة المخيم من يوم الأحد 28 أوت مساء الى يوم الخميس 01 سبتمبر صباحا.يقوم المشارك بتعمير مطلب المشاركة والالتزام بالنظام الداخلي للمخيم وتوقيعها من قبله ومن قبل ولي امره.يتم تسليم الوثائق المذكورة أعلاه مباشرة بقصر العلوم بالمنستير او عن طريق البريد الإلكتروني قبل يوم 25 أوت 2022 psm@psm.rnu.tnيتم دفع معلوم المشاركة عن طريق تحويل للحساب الجاري البنكي المفتوح باسم قصر العلوم بالمنستير على الرقم 12 502 0000032000077 97 مع تسليم قصر العلوم بالمنستير شهادة في إتمام التحويل ترفق بالمطلب او في أقصى الحالات عن طريق الاستخلاص مباشرة بقصر العلوم بالمنستير خلال اليوم الأول للمخيم.ولمزيد التفاصيل يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني psm@psm.rnu.tnأو عبر صفحة الفايسبوك Les Echos du Palais des Sciences de Monastir .وعبر الهاتف على الرقم 73463556.