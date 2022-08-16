الداخلية: إجراءات تأديبية وجزائية ضد منتسبين لنقابات أمنية


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 12:15قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين الى النقابات الأمنية، وتتبعهم تأديبيا وجزائيا، وذلك إثر ما صدر مؤخرا عنهم من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية.


وأفادت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي حرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات، حسب نص البلاغ.

اقرأ أيضا: نقابة الامن الداخلي بقابس: لا رئيس امريكا ولا تونس ولا اسبانيا ولا فرنسا ينجم يتدخل في العمل النقابي


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251431



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 16 أوت 2022 | 18 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
40°
Babnet40°Babnet% 22:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
40°-2845°-2939°-2832°-2733°-26
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   