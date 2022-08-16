الداخلية: إجراءات تأديبية وجزائية ضد منتسبين لنقابات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين الى النقابات الأمنية، وتتبعهم تأديبيا وجزائيا، وذلك إثر ما صدر مؤخرا عنهم من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية.وأفادت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي حرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات، حسب نص البلاغ.