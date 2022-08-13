المستشفى الجهوي بالمحرس: بعد توقف أستمر أكثر من سنتين ونصف..وزارة الصحة تعزز قسم العمليات بطبيب مبنّج

باب نات -

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أفاد مصدر طبي، اليوم السبت 13 أوت 2022، أنه بعد توقف نشاط قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بالمحرس اكثر من سنتين ونصف، بسبب غياب طبيب تخدير وانعاش، عززت وزارة الصحة، منذ أيام، هذه المؤسسة الاستشفائية بطبيب تخدير وانعاش وسينطلق في العمل بداية من الأسبوع القادم.وأضاف ذات المصدر، أنّ الإطار الطبيّ بالمستشفى، أحيانا، يقوم بالعمليات الجراحية البسيطة والتي لا تتطلب تدخل مباشر لطبيب تخدير وانعاش لكن هناك بعض العمليات التي تستوجب حضور هذا الأخير، فيضطر الطبيب الجرّاح توجيه المرضى إلى مستشفيات أخرى وفي بعض الأحيان يضطر المريض للذهاب إلى مصحة خاصة عندما تكون الحالة مستعجلة.يشار أن غياب طبيب مختصّ في التخدير والانعاش بهذه المؤسسة الاستشفائية بالمحرس لأكثر من سنتين ونصف قد تسبب في تعطّل بعض العمليات الجراحية لا سيما المستعجلة مما زاد في معاناة المرضى خاصة في التنقل إلى مستشفيات أخرى أو الاضطرار إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة التي تكلفهم مبالغ كبيرة.وللإشارة فإن عدد من مهنيي في قطاع الصحي مقتنعين بأن الوضع في المؤسسات الصحية العمومية أصبح كارثيا بسبب النقص في الإطارات الطبية والشبه الطبية والأعوان والذي تضاعف خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة، واللافت ايضا ان هناك عدم الرضا عن الخدمات الصحية بالمحرس، وكان على المسؤولين من وزارة الصحة والسلط المحلية والجهوية التقاط هذا الأمر ومعالجة الوضع بشكل استعجالي.وائل الرميلي