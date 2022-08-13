لماذا تمّ استبعاد ميسي من سباق الكرة الذهبية؟

ترشيح بنزيمة ورونالدو وهالاند للكرة الذهبية وميسي خارج السباق

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لماذا تمّ استبعاد ميسي ؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول يوم الجمعة أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بين 30 مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية المرموقة.واستمتع الدولي الفرنسي بموسم رائع مع ريال مدريد وسجل 44 هدفا في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي رابطة أبطال أوروبا والبطولة الإسبانية.ولم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.ومن بين المرشحين الآخرين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بوروسيا دورتموند وأيضا محمد صلاح نجم ليفربول الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي البطولة الإنقليزية الممتازة.ومن بين 20 لاعبة مرشحة لنيل الجائزة في نسختها النسائية تبرز آدا هيغربرغ لاعبة ليون التي فازت بالنسخة الأولى في 2018 وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.كما تضم قائمة المرشحات بيث ميد مهاجمة أرسنال التي فازت ببطولة أوروبا مع إنقلترا صاحبة الضيافة الشهر الماضي وأختيرت أفضل لاعبة في البطولة.وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 أكتوبر. وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من أوت إلى جويلية بدلا من الفترة خلال عام ميلادي.وكشف الصحفي إيمانويل بويان، في فقرة أسئلة وأجوبة من الجماهير، سبب استبعاد "فرانس فوتبول" للنجم الأرجنتيني من قائمتها النهائية.وقال بويان: "كان ميسي ضمن النقاش النهائي حول المرشحين، لكن القواعد الجديدة للجائزة، والتي تلغي تأثير "مسيرة" اللاعب، وتعتمد على الموسم السابق، وليس السنة السابقة، لم تكن في مصلحته".وأضاف: "كما علينا أن نعترف أن موسمه الأول في باريس كان محبطا، من ناحية الأرقام ومن الناحية النظرية".ويعتبر الفرنسي كريم بنزيما أبرز المرشحين لنيل الجائزة، بعد موسم "استثنائي" مع ريال مدريد، حقق فيه لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.