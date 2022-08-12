جبل السلوم: اشتباك بين تشكلية عسكرية وإرهابيين


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 12:49قراءة: 0 د, 18 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 12 أوت 2022، تحقيق قوات الجيش الوطني لإصابات مباشرة لعدد من العناصر الإرهابية، بعد اشتباك تشكيلة عسكرية، كانت في مهمة عملياتية بجبل السلوم، من ولاية القصرين، مع مجموعة إرهابية، اليوم.


وأشار الرائد زكري إلى تعرض عسكريين إثنين لإصابات غير بليغة، تم نقلهما، إلى المستشفى العسكري للعلاج، وحالتهما

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