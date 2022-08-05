حمة الهمامي: من خرجوا يوم 25 جويلية 2021 لم يتجاوزوا الـ10 آلاف شخص بكامل أنحاء البلاد


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 21:56قراءة: 0 د, 41 ث
      
افاد حمة الهمامي أمين عام حزب العمال في حوار عبر أمواج اذاعة إي أف أم، أن الشعب التونسي الذي يتميز بالهدوء والصمت منذ القرن التاسع عشر لا يمكن التنبؤ أبدا بالوقت الذي قد يثور فيه.
وقال حمة الهمامي أن من خرجوا إلى الشارع في نهار يوم 25 جويلية 2021 لم يتجاوز الـ10 آلاف شخص بكامل أنحاء البلاد.


كما عبر حمة الهمامي عن استغرابه من الوضع السياسي في تونس، ومما يحصل منذ تاريخ 25 جويلية 2021 في علاقة بما وصفه بالانقلاب.
وقال الهمامي:"ّ مستغرب كيفاش إنسان يقلك أنا ديمقراطي ولا حتى ربع ديمقراطي ويقبلك انقلاب، يقبل بالأمر 117، يقبل باستفتاء 5، 6 في الميا ويقول راهو الشعب، كيما قال رئيس الدولة في بداية الدستور متاعو نحن الشعب عبرنا في استفتاء، أو أنو يقبلك تدمير مؤسسات متاع دولة تبديلها"...



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الفيديو بداية من الدقيقة 4.30



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