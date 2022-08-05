مسيرة لاتحاد الشغل في ذكرى إضراب 5 اوت 1947 " يا حكومة الFMI الاتحاد ديما قوي

أحداث 5 أوت 1947 بصفاقس

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شاركت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسهم الأمين العام نور الدين الطبوبي في مسيرة في ذكرى الإضراب العام في 5 أوت 1947.ورفع النقابيون العديد من الشعارات على غرار " يا حكومة الFMI الاتحاد ديما قوي" في اشارة الى رفض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.المصدر: الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقسبعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب العام في كامل البلاد للمطالبة بتحسين أجور الأجراء يوم 4 أوت 1947.فقد تقرّر أن يكون لا نهائيا حتى تستجيب السلط لطلبات الاتحاد في الترفيع في الاجور.وفي بيان اعلان الإضراب الصادر عن الإتحاد. تقرّر ان يبتدئ الإضراب العام ليلة 4 اوت 1947 عند منتصف الليل.تمّ الإضراب العام بكامل البلاد يوم 4 أوت، وكان اضرابا عاما ناجحا بكامل البلاد وشارك فيه أكثر من 100 ألف مضرب في كامل البلاد .ومنذ فجر يوم 5 أوت عندما كان القطار الرابط بين صفاقس وتونس يستعدّ على الساعة الرابعة فجرا للانطلاق كان المضربون قد تجمّعوا لمراقبة حسن سير الاضراب، لكنّ صفاقس، الجهة التي انطلقت منها نواة الاتحاد العام التونسي للشغل، وجدت نفسها تقدّم حصيلة إضراب ثقيلة، إذ وقعت مصادمات بين الجيش المحتلّ والمضربين أمام محطّة قطار صفاقس وورشات أرتال صفاقس قفصة التي تجمّع مامها ما بين 3000 و4000 عامل واجههم جيش الاستعمار بالحديد والنار ممّا أدّى إلى استشهاد 30 وجرح أكثر من 150 عاملا ، هذه الحصيلة تجاوزت كلّ ما سبقها من ضحايا وكان على رأسهم الحبيب عاشور. فقد فوجئ العمال بخروج مدرّعات تحمل جنودا فرنسيين من الثكنة التي كانت تقع قبالة محطة الارتال وتشرع في إطلاق الرصاص . وبعد أن حمل العمال الجرحى للمستشفى أعلم الحبيب عاشور فرحات حشاد بتونس العاصمة بخبر المجزرة وما قام به الجيش الفرنسي فجمع المكتب التنفيذي على عجل والذي أصدر إحتجاجا على هذا الإعتداء.الاتحاد يواجه هذا التحدّي الذي وضع كرامة التونسيّين على المحكّ، فاستجاب له العمّال وحتى التّجّار والحرفيّون، وكانت النتائج نهرا من الدماء سالت دفاعا عن الكرامة والخبز والوطنلقد أبرزت احداث 5 أوت 1947 بصفاقس قائدين فذّين للحركة العمالية التونسية وهما فرحات حشاد والحبيب عاشور. فقد كانا قائدين متكاملين، فالحبيب عاشور بحكم طبعته الإندفاعية وجرأته وشجاعته هو الذي يندفع في الخصومات وينظم التصديات، وفرحات هو الذي يفاوض ويناور...بعض أسماء شهداء أحداث 5 أوت 1947 : عبد الوهاب الغربي , هادي مهدي , جيلاني العماري , صالح بن عبد الكريم , أحمد الصافي , محمد الغربي , أحمد الطرابلسي , هاشمي لجنف , صالح لوصيف , مختار بن جراد , فرج بو صرصار , حبيب بن عبد الرحمان , محمد القرقوري , عمر الحمامي , مسعود بن خليفة , أحمد الحاج طيب , علي المذيوب , محمد العجنقي , علي بهلول , عبد السلام قوبعة , علي بن نصر , محمد الطرابلسي , حسين بن عمر , حسين الطرابلسي , سالم سلاّم , محمد الصغيّر ...رحم الله شهداء الوطن , شرفاء الحركة النقابية