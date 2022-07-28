السجن لمدير ديوان رئاسي سابق ..

افاد الاستاذ المحامي الطيب بالصادق باب نات اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ب4 اشهر سجنا في حق مدير ديوان رئاسي اسبق من أجل تهم الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي.وذاك إثر شكاية رفعت عليه من قبل أحد المسؤولين.ووفق ما توفر لنا من معطيات فإن المدير الديوان الرئاسي هو عماد الدائمي الذي شغل تلك الخطة في فترة حكم الرئيس السابق النصف المرزوقي.