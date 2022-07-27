العريس الهارب ليلة زفافه يكشف... اكتشفت ليلة العرس ان العروس تكبرني بعشر سنوات

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قال ما بات يوصف ب"العريس الهارب" في فيديو نشر في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك انه لم يرفض الزواج ليلة عرسه بسبب ان امه رفضت زوجته ... ولكن بسبب اهانتها له بسبب لباس عمته "التقليدي"...وقال العريس " ان عروسته كذبت عليه مشيرا بانه اكتشف ليلة العرس انها تكبره بعشر سنوات".وتابع " اليوم تقوم بتهديدي مع عدد من المقربين منها من النافذين مشيرا بانها الى اليوم تتصل به هاتفيا".وكان عدد كبير من التونسيين أبدىوا تعاطفاً مع فتاة تونسية عاشت حالة تنمر ليلة زفافها، من قبل والدة العريس بعد أن وصفتها بـ”القبيحة والقصيرة” مما دفع زوجها لتركها ليلة الزفاق،