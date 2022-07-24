نابل: امراة تنتحر شنقاً

تم صباح اليوم الأحد، العثور على امراة تبلغ من العمر حوالي 60 سنة مشنوقة بشجرة بمنزلها الكائن بمنطقة سيدي حسون التابعة منمعتمدية الهوارية.ورجح مصدر أمني لمراسلة اذاعة الجوهرة اف ام، أن تكون الهالكة قد انتحرت شنقاً، إلا أن ظروف الحادثة لا تزال غامضة.وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، بإذن من النيابة العمومية لعرضها على التشريح من أجل تحديد سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادثة.