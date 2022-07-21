هيئة الانتخابات تتهم سامي بن سلامة بخرق واجب التحفظ وترسل عدل منفذ لمعاينة تعييناته


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 09:48 قراءة: 0 د, 23 ث
      
طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أحد عدول التنفيذ معاينة تدوينات عضوها سامي بن سلامة على صفحته بالفايسبوك وفق ما اعلنته قناة التاسعة التي نشرت وثيقة المعاينة.


ويتهم مجلس الهيئة، بن سلامة، بـخرق واجب التحفّظ وإفشاء السر المهني والثلب والشتم ونشر أخبار زائفة وإرباك عملة الهيئة والمس من استقلاليتها، من خلال تدويناته المنشورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي

وأكّد العدل المنّفذ معاينته لتدوينات بن سلامة على الفايسبوك، كما تم تحرير محضر معاينة في الغرض.



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