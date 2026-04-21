شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة ومخابر "Roche" لدعم الابتكار الصحي في تونس

بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال استقباله وفدًا عن شركة Roche، سبل تعزيز شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في تونس والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمرضى.

  ومثل اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الصحة،  مناسبة لتثمين البرامج المشتركة بين الجانبين، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مسار المريض عبر دعم التشخيص المبكر والتكفّل السريع.

   وتم في هذا السياق تسجيل تقدم ملحوظ في مجالات التشخيص المتطور، لا سيما في علاج الأورام، إلى جانب توسيع التغطية في القطاع العمومي وتعزيز القدرات المخبرية وفق المعايير الدولية. وفق ذات البلاغ.

   واستعرض الجانبان مساهمة مخابر Roche في دعم التجارب السريرية والاستثمار في البحث والتطوير، بما يعزز تموقع تونس كوجهة إقليمية واعدة في مجال الأبحاث الطبية.

   كما تم التأكيد على أهمية تسريع النفاذ العادل إلى الابتكار العلاجي، من خلال اعتماد آليات تعاون جديدة وإطلاق برامج تضامنية تستهدف مختلف فئات المرضى.
   وتناول اللقاء كذلك دعم برامج التكوين والتأطير لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب تطوير مشاريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان متابعة أفضل للمرضى.

   وأكد وزير الصحة، في هذا السياق، أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرات المنظومة الصحية التونسية، بما يدعم توجهها لتكون قطبًا إقليميًا للابتكار الصحي وبوابة نحو إفريقيا، ويساهم في إصلاح القطاع وتكريس حق المواطن في النفاذ إلى علاج حديث وآمن.
