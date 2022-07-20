العاصمة ... القبض على عصابة إجرامية تخصصت سلب المواطنين تحت التهديد

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية 17 بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي ،من القبض على كامل عصابة إجرامية تخصصت سلب المواطنين تحت التهديد بطعنهم بأسلحة بيضاء،حيث أقدموا اول أمس على محاصرة عون أمن بسكاكين كبيرة الحجم وافتكوا منه دراجته النارية الثقيلة خلال مروره بحي الشهداء بمنطقة حي هلال ،واعترف الجناة بما نسب إليهم فتم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض...