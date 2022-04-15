هذا ما قرره القطب القضائى المالي في حق صهر بن علي عماد الطرابلسي


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 11:43 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة، تحديد موعد جوان المقبل للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية المتهم فيها صهر بن علي عماد الطرابلسي بارتكاب شبهات فساد مالي واداري.


هذا وتبين أن عماد الطرابلسي رفض الخروج من السجن والحضور لجلسة المحاكمة .

وللاشارة فإن عماد الطرابلسي محكوم ب15 سنة سجنا في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

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