ايقاف صاحب جامعة خاصة من أجل تهم افتعال وثائق رسمية ومسك واستعمال مدلس


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 11:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
علمت باب نات أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود اماطوا اللثام اول أمس عن شبكة تدليس للوثائق الرسمية يتزعمها صاحب جامعة خاصة معروفة ،حيث كان يسلم الافارقة المقيمين بتونس بطريقة غير شرعية وثائق مزورة وشهائد مختلفة تعفيهم من خلاص خطايا التأخير وتمكنهم من الترسيم بالمعاهد والجامعات المختلفة وتتيح لهم استخراج بطاقات الإقامة بطريقة شرعية ،وقد تم الاحتفاظ به وشاب افريقي من أجل تهم افتعال وثائق رسمية أصلها صحيح ومسك واستعمال مدلس.

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