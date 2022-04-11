أريانة: براكاج بأسلحة بيضاء لتلميذ أمام أحد المعاهد


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 10:34 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني ببرج الوزير التابع لمنطقة الامن الوطني باريانة الشمالية ،من اماطة اللثام عن مروع التلاميذ بالسلب بأسلحة بيضاء وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة ،حيث القوا القبض على الفاعل وهو شاب في العقد الثاني من العمر ومن ذوي السوابق العدلية تخصص ترصد التلاميذ ثم محاصرتهم بأسلحة بيضاء وسلبهم...

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واعترف المتهم بسلب تلميذ دراجته النارية تحت التهديد بسكين كبير الحجم موضحا أنه يخفيها في منزله فتمت استعادتها ،كما كشفت التحريات تورطه في قضايا مشابهة،ولاتزال الابحاث جارية معه باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة .

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