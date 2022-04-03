خطية مالية ضدّ عماد الدائمي

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قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخطية المالية في حقّ عماد الدائمي وذلك من أجل قضيتين رفعهما ضدّه النائب السابق مبروك كورشيد.وكان كورشيد تقدّم بشكايتين جزائيتين ضدّ عماد الدائمي تعلّقت الأولى بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حين تعلقت الثانية بالثلب ونسب أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون أن يثبت صحة ذلك.وقد قضت هيئة الدائرة الجناحية بتخطئة الدائمي بمبلغ 2000 دينار عن كلّ قضية مع تمتيعه بضم العقوبتين إلى بعضهما لتصبح جملتها 2000 دينار.المصدر موزاييك