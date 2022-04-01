القبض على قاتل تلميذة الباكالوريا في منزل مهجور


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 08:22قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكن امس أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة من ايقاف قاتل تلميذة الباكالوريا البالغة من العمر 18 سنة بجهة المظيلة من ولاية قفصة ،وقد اعترف الجاني بجريمته موضحا أنه كانت تربطه علاقة صداقة بالضحية وقد طلبت منه أن يبتعد عنها فجأة طالبة منه قطع علاقتهما مبينا أنه حاول إقناعها بضرورة مواصلة تلك العلاقة إلا أنها رفضت.. وفي يوم الحادثة استدرجها صباحا الى مكان مهجور ثم نشب خلاف بينهما فقرر قتلها بآلة حادة ،وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه من أجل تهمة القتل العمد المسبوق باضمار.

...

هذا وتم رفع جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243836



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 01 أفريل 2022 | 29 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:12 18:43 15:57 12:30 06:05 04:37
Babnet
13°
Babnet19°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1116°-815°-818°-1117°-12
  • Avoirs en devises
    22389,3

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,30274 DT        1$ =2,96314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   2650,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   