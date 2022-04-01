القبض على قاتل تلميذة الباكالوريا في منزل مهجور

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تمكن امس أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة من ايقاف قاتل تلميذة الباكالوريا البالغة من العمر 18 سنة بجهة المظيلة من ولاية قفصة ،وقد اعترف الجاني بجريمته موضحا أنه كانت تربطه علاقة صداقة بالضحية وقد طلبت منه أن يبتعد عنها فجأة طالبة منه قطع علاقتهما مبينا أنه حاول إقناعها بضرورة مواصلة تلك العلاقة إلا أنها رفضت.. وفي يوم الحادثة استدرجها صباحا الى مكان مهجور ثم نشب خلاف بينهما فقرر قتلها بآلة حادة ،وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه من أجل تهمة القتل العمد المسبوق باضمار.هذا وتم رفع جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة.