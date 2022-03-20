فوز تونس بالمرتبة الأولى بستة ميداليات ذهبية في الدورة الدولية ال14 لبحيرة تونس للتجديف .

فازت تونس بالمرتبة الأولى بستة ميداليات ذهبية أمام الجزائر التي تحصلت على ثلاثة ذهبية.
نظمت الجامعة التونسية للتجديف الدورة الدولية الرابعة عشر لبحيرة تونس للتجديف اليوم الأحد 20 مارس 2022 داخل القاعة نظرا لإرتفاع الأمواج وهبوب الرياح القوية التي منعت المشاركين من النزول للبحيرة للتجديف بالقوارب.
وشارك هذه السنة خمسة بلدان وهم على التوالي الجزائر وليبيا والسودان ونيجيريا بالإضافة لتونس
وكانت نتائج المراتب الأولى حسب الأصناف على النحو التالي:
صنف أواسط: محمد أمين الحرشي من تونس
صنف دون 23 سنة إناث: عيشة عبد الغزيز من تونس
صنف دون 23 سنة ذكور: فادي بن حمودة من تونس
صنف دون 23 سنة وزن خفيف إناث: نهاد تن شادي من الجزائر
صنف دون 23 سنة وزن خفيف ذكور: شمس الدين بوجمعة
صنف كبريات وزن خفيف: خديجة الكريمي من تونس
صنف أكابر وزن خفيف: غيث القادري من تونس
صنف أكابر: عبد النور زواد من الجزائر
صنف الفردي بارالمبي جذع وأيدي: ماهر فطناسي من تونس
صنف الفردي بارالمبي جذع وأيدي: ماري ألايودي من نيجريا.
وتميز جدافي الأواسط هالة بالحاج ومحمد ريان حفصة بحصولهما على المرتبة الثانية في صنف دون 23 سنة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 243108