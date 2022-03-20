فوز تونس بالمرتبة الأولى بستة ميداليات ذهبية في الدورة الدولية ال14 لبحيرة تونس للتجديف .

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فازت تونس بالمرتبة الأولى بستة ميداليات ذهبية أمام الجزائر التي تحصلت على ثلاثة ذهبية.

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نظمت الجامعة التونسية للتجديف الدورة الدولية الرابعة عشر لبحيرة تونس للتجديف اليوم الأحد 20 مارس 2022 داخل القاعة نظرا لإرتفاع الأمواج وهبوب الرياح القوية التي منعت المشاركين من النزول للبحيرة للتجديف بالقوارب.وشارك هذه السنة خمسة بلدان وهم على التوالي الجزائر وليبيا والسودان ونيجيريا بالإضافة لتونسصنف أواسط: محمد أمين الحرشي من تونسصنف دون 23 سنة إناث: عيشة عبد الغزيز من تونسصنف دون 23 سنة ذكور: فادي بن حمودة من تونسصنف دون 23 سنة وزن خفيف إناث: نهاد تن شادي من الجزائرصنف دون 23 سنة وزن خفيف ذكور: شمس الدين بوجمعةصنف كبريات وزن خفيف: خديجة الكريمي من تونسصنف أكابر وزن خفيف: غيث القادري من تونسصنف أكابر: عبد النور زواد من الجزائرصنف الفردي بارالمبي جذع وأيدي: ماهر فطناسي من تونسصنف الفردي بارالمبي جذع وأيدي: ماري ألايودي من نيجريا.وتميز جدافي الأواسط هالة بالحاج ومحمد ريان حفصة بحصولهما على المرتبة الثانية في صنف دون 23 سنة.