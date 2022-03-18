بسيس ردا على الناطق باسم الحكومة: الاستشارة فشلت وكفى .. ولغة لعبنا والحكم خسّرنا ماعادش تاكل اليوم


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 11:01قراءة: 0 د, 29 ث
      
علّق الناشط السياسي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام على تصريح الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي بشان فشل الاستشارة الالكترونية.
وكان النصيبي اكد ان أحزابا وأطرافا مهيكلة وراء عرقلة الاستشارة الوطنية وإعاقة المسار.
...

وقال برهان بسيس ردا على الناطق باسم الحكومة " لا عرضني شكون خوفني من الاستشارة او طالبني بعدم المشاركة فيها".
وتابع بسيس " هنالك فشل حقيقي في مسالة اشراك التونسيين في الاستشارة والحكومة تبرر ذلك بنظرية المؤامرة".
وقال " لغة لعبنا والحكم خسرنا ماعادش تاكل اليوم".
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