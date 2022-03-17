السجن 8 أشهر ضدّ النائب مريم اللغماني


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 09:06قراءة: 0 د, 35 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أول أمس الثلاثاء حضوريا بسجن النائب بالبرلمان المجمدة أعماله، مريم اللغماني، مدة 8 أشهر من أجل الاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

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وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها فوزي الداودي لاذاعة موزاييك أن الحكم على النائب عن حزب قلب تونس تعلق بقضية رفعها ناشط بالمجتمع المدني ضد النائبة بسبب خصومات وخلافات بينهما ، مؤكدا أن الشاكي بدوره حوكم بثمانية أشهر سجنا بسبب قضية رفعتها النائب من أجل القذف العلني وذلك في قضية أخرى مستقلة عن القضية التي رفعها الناشط بالمجتمع المدني ضد النائب المذكورة.

وأكد فوزي الداودي أن هناك عدة قضايا أخرى مثارة بين الطرفين لا تزال محل بحث سواءا لدى قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية

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