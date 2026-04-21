منوبة: وزير التربية يتابع مشاريع القطاع ووضعية المؤسسات التربوية بمعتمدية دوار هيشر

أدى وزير التربية نور الدين النوري، صبيحة اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى مؤسسات تربوية بمعتمدية دوار هيشر، من ولاية منوبة، اطلع خلالها على وضعية عدد من المدارس والاعداديات والمعاهد وتابع مدى تقدم عدد من المشاريع التربوية المتواصلة بالجهة.وقال النوري في تصريح ل/وات/ ان عديد الإجراءات عقبت متابعة سير عدد من المشاريع التربوية التي تشهد تعثرا في نسق الإنجاز، وذلك بتذليل العوائق المتسببة في تعطل تنفيذها وبلوغ النسق المطلوب حتى تكون اما جاهزة قبل العودة المدرسة القادمة، او قد قطعت نسبة انجاز كبيرة.وأضاف ان الوزارة ستشتغل أيضا على معالجة بعض الإشكاليات التي تتجاوز إمكانيات المؤسسات التربوية وذلك بالتنسيق مع السلطة الجهوية والإدارات ذات العلاقة، من اجل إيجاد حلول جذرية على غرار إشكالية المسكن الوظيفي والفضاء الرياضي بإعدادية أبو القاسم الشابي الذي يحتاج الى تدخل عاجل.وبيّن ان هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على مدى استعدادات مراكز الامتحانات الوطنية بمعتمدية دوار هيشر، وجاهزيتها لهذا الحدث، ومدى تقدم البرامج التربوية بلقاء الإطار التربوي والانصات لمقترحاتهم ومشاغلهم في هذا الخصوص، والعمل على تجاوز كل الإشكاليات.وقد شملت الزيارة، الاحداث التربوي المتمثل في بناء مدرسة ابتدائية بأرض النعناع بحي الشباب، والذي يشهد تعثرا في الإنجاز بعد انطلاقه منذ أشهر، بكلفة 884 ألف دينار، وتمّ التأكيد على ان تنتهي اشغال قسطه الأول بداية سبتمبر وان تكون المدرسة جاهزة للعودة المدرسية القادمة.كما اطلع وزير التربية مرفوقا بوالي الجهة محمود شعيب والمندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط ومعتمد المنطقة، على وضعية المعهد الثانوي واعدادية الشباب، واعدادية أبو القاسم الشابي والمدارس الابتدائية التقدم 1 و2 وشاكر 2، والمعهد الثانوي خالد بن الوليد، اين تمت متابعة الاشغال المتواصلة والتي تتراوح بين توسعات وبناء قاعات ومخابر جديدة ومركبات صحية.ودعا الوزير المصالح الساهرة على سير هذه الأشغال بالمندوبية وبالوزارة الى احكام سير تقدمها والتأكد من احترامها للضوابط والمعايير المعتمدة، وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة، بما يحقق الجودة المطلوبة ويحسن من أداء المرفق التربوي.وتم بالمناسبة رصد عدد من الاخلالات المتعلقة بالتعهد بالمساحات الخضراء ببعض المؤسسات، وتجميع الأثاث الذي زال الانتفاع به، فضلا عن وضعية بعض المركبات الصحية والفضاءات التي تتطلب تدخلات عاجلة، واذن الوزير على عين المكان، ببرمجتها في أقرب الآجال وتحديد نوعية التدخلات الضرورية لها والكلفة اللازمة لذلك، مؤكدا حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية من اجل ان تليق المدرسة بأبنائها التلاميذ واطارها الإداري والتربوي.ن ع