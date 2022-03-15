المنيهلة : الإطاحة بمنحرف مصنف خطير جدا محل 18 منشور تفتيش في قضايا حمل سلاح وعنف شديد


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 11:07قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أعوان واطارات منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة اول أمس من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي مصنف خطير جدا محل 18 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا حمل سلاح بدون رخصة ،والاعتداء بالعنف الشديد،والسرقة.

...

وكشفت الأبحاث معه تورطه في عديد القضايا الأخرى المتعلقة بالسلب والسطو ،وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.

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