ثلاثي المنتخب الوطني يشارك في بطولة قطر الدولية للشبان في كرة الطاولة


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 21:30قراءة: 0 د, 37 ث
      
تحول عشية أمس السبت 5 مارس 2022 إلى الدوحة وفد المنتخب الوطني لكرة الطاولة المتكون من اللاعبين يوسف قرفال ووسيم الصيد ويوسف العيدلي ويرافقهم المدرب الوطني مختار بوعزيزي، للمشاركة في بطولة قطر الدولية للنجوم الشبان في كرة الطاولة.
وتدور منافسات الفتيان (فردي وزوجي) يومي 7 و 8 مارس 2022.
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ويشارك وسيم الصيد في فردي أقل من 15 سنة وفي فردي أقل من 19 سنة كما سيخوض منافسات زوجي أقل من 15 سنة صحبة الياباني واتانابي.
كما سيخوض يوسف قرفال منافسات فردي أقل من 15 سنة، ويرافقه في منافسات الزوجي الايراني كميل.
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من جهته سيشارك يوسف العيدلي في مسابقة فردي أقل من 15 سنة، وفي مسابقة الزوجي سيواصل العيدلي خوض المنافسات صحبة الكازاخي كورمنقالياف الذي أحرز معه برونزية زوجي بطولة النجوم الشبان بتونس في شهر فيفري المنقضي.

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