سنية الدهماني: سعيّد يبرّر فشله في مواجهة غلاء الأسعار والاحتكار بالرجوع الى نظرية المؤامرة

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يبرر فشله في مواجهة غلاء الأسعار والاحتكار بالرجوع الى نظرية المؤامرة.
وأضافت الدهماني " ارتفاع الأسعار ليس متعلقا فقط بالاحتكار وانما بغلاء أسعار المواد الأساسية عالميا".
وتابعت سنية الدهماني " في كل العهود من يفشل يتهم معارضيه بالتامر عليه وقد عدنا الى نظرية " المناوؤون" التي كان يستعملها نظام بن علي".
وقالت سنية الدهماني " نحن الان نتحدث عن رئيس يجمع كل السلطات بيده والقوانين تصدر بجرة قلم وليس هنالك برلمان ليعارض او يؤيد".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ، أن الترفيع في الأسعار عملية مقصودة تقوم بها "جماعات ضغط" مؤكدا أن هذه الجماعات لن تنجح في مسعاها وسيتم وضع النصوص القانونية التي ستضع حدا للأوضاع المتفاقمة.
وأضافت الدهماني " ارتفاع الأسعار ليس متعلقا فقط بالاحتكار وانما بغلاء أسعار المواد الأساسية عالميا".
وتابعت سنية الدهماني " في كل العهود من يفشل يتهم معارضيه بالتامر عليه وقد عدنا الى نظرية " المناوؤون" التي كان يستعملها نظام بن علي".
وقالت سنية الدهماني " نحن الان نتحدث عن رئيس يجمع كل السلطات بيده والقوانين تصدر بجرة قلم وليس هنالك برلمان ليعارض او يؤيد".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ، أن الترفيع في الأسعار عملية مقصودة تقوم بها "جماعات ضغط" مؤكدا أن هذه الجماعات لن تنجح في مسعاها وسيتم وضع النصوص القانونية التي ستضع حدا للأوضاع المتفاقمة.
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