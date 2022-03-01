رئيسة ودادية وزارة المرأة وآخرين أمام القطب القضائى المالي


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 11:31قراءة: 0 د, 24 ث
      
نظرت أمس الاثنين 28 فيفري 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية استيلاءات بودادية وزارة المرأة خلال فترة حكم بن علي شملت الأبحاث فيها رئيسة الودادية وأمين المال وموظف أخر والسيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس المحالة بحالة فرار .

...

بالمناداة على المتهمين لم يحضر سوى متهمين اثنين وقد تمسكا بالبراءة نافين الاستيلاء على أموال الودادية .

وقد قررت المحكمة تحديد موعد افريل المقبل للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241913



  2.28% (235104 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM | |

الثلاثاء 01 مارس 2022 | 28 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:44 12:39 06:50 05:24
Babnet
14°
Babnet14°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-716°-618°-719°-816°-9
  • Avoirs en devises
    23453,1

  • (28 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,25949 DT        1$ =2,91124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fev)   838,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   