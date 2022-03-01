رئيسة ودادية وزارة المرأة وآخرين أمام القطب القضائى المالي

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نظرت أمس الاثنين 28 فيفري 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية استيلاءات بودادية وزارة المرأة خلال فترة حكم بن علي شملت الأبحاث فيها رئيسة الودادية وأمين المال وموظف أخر والسيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس المحالة بحالة فرار .بالمناداة على المتهمين لم يحضر سوى متهمين اثنين وقد تمسكا بالبراءة نافين الاستيلاء على أموال الودادية .وقد قررت المحكمة تحديد موعد افريل المقبل للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية .