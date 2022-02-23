مهرجان الاسكندرية: منع عرض فيلم "سلوى" للتونسية إيناس بن عثمان لوجود مشاهد مصنفة للكبار


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 16:20 قراءة: 0 د, 46 ث
      
عبرت المخرجة التونسية إيناس بن عثمان عن استيائها من منع عرض فيلمها "سلوى" خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

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تحدثت إيناس بن عثمان عن أسباب منع عرض فيلمها خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل قائلة إن الأسباب لم تكن واضحة "لكن أنا أعرف الأسباب كانت تقال من بين السطور وهو أن هناك مشاهد ستكون مقلقة عند عرضها على الجمهور، لكن أنا دائما أقول أن زاوية تناول الفيلم هي التي تحدث الفرق فموضوع الفيلم هو موضوع إنساني وطرحه كان بطريقة جمالية".

وأضافت بن عثمان أن "المشاهد الموجودة في الفيلم هي مصنفة للكبار وهو ليس فيلم للأطفال وفي كل بلدان العالم هناك أفلام تعرض للأطفال وأفلام تعرض للكبار، لماذا نحن في بلداننا العربية نتقبل مشاهد العنف والقتل ولا نتقبل مشاهد الحب والجنس؟!".
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يذكر أن فيلم "سلوى" يحكي قصة شابة من بائعات الهوى في رحلة البحث عن طفولتها وعن ذاتها وإنسانيتها هروبا من جحيم عملها اليومي.



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