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قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أنها كانت متأكدة بان التونسيين لن يشاركوا في الاستشارة الالكترونية رافضة خطاب الرئيس قيس سعيد الذي يتهم محاولة اجهاض هذه التجربة.وأضافت سنية الدهماني " صحيح ان هنالك مصاعب تقنية لكن التونسي لن يكلف نفسه عناء المشاركة في الاستشارة الالكترونية".وتابعت سنية الدهماني " كيفاش المواطن التونسي باش يشارك في الاستشارة والأسئلة يحشمو" مضيفة " التونسي ينتظر من المسؤولين ايجاد الحلول".وكان رئيس الجمهورية استقبل يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.وتناول اللقاء وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين في المشاركة في الاستشارة الإلكترونية، وهي صعوبات وفق نفس البلاغ بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس.