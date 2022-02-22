بسيس تعليقا على تصريح وزيرة التجارة... لا حل لملف الدعم سوى ترشيده

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انتقد الناشط الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" تصريح وزيرة التجارة بانه سيتم رفع الدعم عن السكر لأنه مضر بالصحة وبميزانية الدولة.وقال بسيس " صحيح ان السكر مضر بالصحة كذلك اللحم والملح وغيرها من المواد ".وتابع برهان بسيس " هل سيتم كذلك منع الشكلاطة التي يتم توريدها بالعملة الصعبة لانها مضرة بالصحة ام ان اللوبيات سترفض ذلك".وقال بسيس " لا حل لملف الدعم سوى ترشيده بحيث تتمتع الفئات الفقيرة به".وكانت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، علّقت يوم أمس الاثنين على تشكّيات المواطنين من فقدان عدد كبير من المواد المدعمة على غرار الفارينة والسميد والروز والسكر…وقالت في تصريح للإذاعة الوطنية، ان الكلفة الحقيقية للكلغ من السكر يبلغ 2200 ملّيم ويتمّ بيعه للمواطن بـ1400 مليم، أي بخسارة يومية بـ800 مليم في الكلغ.وتابعت: “هل يُعقل ان يتم دعم السكر وهو مضرّ بالصحة؟ ويضرّ أيضا بميزانية الدولة”.وأضافت: “القهوة والروز والتاي أيضا يتسبّبان يوميا في خسائر بالمليارات للديوان التونسي للتجارة…كل يوم نخسرو ما بين السكر والقهوة مليار و300 مليون دينار “.