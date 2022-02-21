بسبب لباسها... طرد تلميذة من المعهد ومنعها من إجراء الامتحان

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أكّدت ولية تلميذة تدرس بأحد المعاهد الاعدادية، تعرّض ابنتها المتوفّقة في الدراسة للطرد من المعهد ومنعها من اجراء إمتحان بسبب ما اعتبرته إحدى قيّمات المعهد ''لباس غير لائق".وأكّدت في تصريح لاذاعة موزاييك, أنّ ابنتها كانت تلبس فستانا محتشما ولائقا وغير مثير، وفق وصفها، وتابعت: ''تنقلت بعد طرد ابنتي الى المعهد أين التقيت بالقيم العام الذي أصرّ بأن لباس ابنتي غير لائق وان القانون الداخلي للمؤسسات التربوية لايسمح بارتداء فساتين في المعاهد ".وأضافت: '' حتى مدير المعهد لم يتمكن من اقناع القيم العام بضرورة التحاق ابنتي بقاعة التدريس لاجراء امتحان واصرّ على ضرورة تغيير ملابسها ما اضطرني الى الانصياع لاوامره حتى تتمكن ابنتي من اجراء الامتحان'.