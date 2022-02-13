تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك دون رصيد


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 08:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
صدر بالرائد الرسمي مرسوم عدد 10 لسنة 2022، مؤرّخ في 10 فيفري 2022، يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

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وينتفع بالعفو العام كلّ من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة عدم خلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر الصرف.

تحميل نسخة من الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022

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وينتفع أيضا، بالعفو العام كلّ من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضدّه حكم من أجل شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.



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