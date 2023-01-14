اليوم دخول الليالي السُود

يتزامن اليوم السبت 14 جانفي 2023 مع أول يوم فيما يعرف في التقويم الفلاحي بالليالي السود التي تتواصل على مدى 20 يوما.وخلافا لما تتميز به الليالي البيض من دفء في النهار وبرودة شديدة في الليل، فإن الليالي السود تكون باردة في النهار ودافئة في الليل.وقد أطُلق على الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 02 فيفري اسم الليالي السود لكثرة وجود السحب والغيوم.وبانتهاء الليالي السود نكون على موعد مع ما يعرف في التقويم الفلاحي بالعزارة والتي تكون من 03 إلى 13 فيفري.