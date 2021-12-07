الرائد الرسمي: عيد الثورة يوم 17 ديسمبر

صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 والمؤرخ في 7 ديسمبر 2021، ويتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.



وتم التنصيص في هذه النسخة على أن يوم 17 ديسمبر هو رسميا يوم عطلة.



ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحدث الخميس 2 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.



