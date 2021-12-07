عبيد البريكي تحدث مع رئيس الجمهورية .. و17 ديسمبر المقبل سيكون زلزالا من خلال القرارات المرتقبة

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 15:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي انه تحادث مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تزامنا مع المسيرة التي نظمتها مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب.
وأضاف البريكي أن حديث رئيس الجمهورية كان مطمئنا وأنه أقر أن التطورات التي شهدتها البلاد أفرزت أناسا صادقين وأطرافا تريد العودة بالبلاد إلى الوراء على حد قوله.

وأشار البريكي الى ان رئيس الجمهورية أكد أنه لا مجال إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية .

وقال أن 17 ديسمبر المقبل سيكون زلزالا من خلال القرارات المرتقبة ومن خلال التمشي والرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية وأنه يتوقع أن تتم الاستجابة للنقاط التي دعت إليها "المجموعة من داخل 25 جويلية سواء الإتحاد أو عدد من الأحزاب".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 237503

Radhiradhouan  (Germany)  |Mardi 07 Decembre 2021 à 16h 31m |           
منظومة 26 جويلية 2021 في طريق مسدود
أحب من أحب وكره من كره

Radhiradhouan  (Germany)  |Mardi 07 Decembre 2021 à 16h 16m |           
26 Juillet 2021 est une impasse



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