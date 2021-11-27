المكلف بالاعلام في اتحاد الشغل تعليقا على تعيين احد الولاة الجدد: همّه الوحيد رخصة شراب تم تعيينه والي ...مسكينة تونس

المكلف بالعلام في اتحاد الشغل غسان القصيبي
Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 10:27 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نشر الجمعة 26 نوفمبر، المكلف بالعلام في اتحاد الشغل غسان القصيبي تدوينة استنكر من خلالها تعيين أحد الولاة دون أن يذكر اسمه او الجهة التي تم تعيينه فيها.
وقال القصيبي "أسوأ واحد في الولاية في منطقة ما .. .. همه الوحيد رخصة شراب ... اليوم تم تعيينه والي ... مسكينة تونس " مشيرا الي ان هذا التعليق موقف شخصي لا يعبر بالضرورة عن موقف المنظمة الشغيلة.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قرر تعيين ولاة في كل من مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة وهم على التوالي سعيد بن زايد، عز الدين شلبي، فوزي مراد ونادر الحمدوني.



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