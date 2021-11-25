فاضل عبد الكافي: إذا تم تطبيق سياسة اتحاد الشغل على تونس ستتحسّن البلاد

قال رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، إنه في صورة تم تطبيق سياسة الاتحاد العام التونسي للشغل على تونس ستتحسّن البلاد.وأضاف عبد الكافي خلال استضافته اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، في ماتينال اذاعة شمس , أن "اتحاد الشغل عطى نزل على ملكه في الضاحية الشمالية في شكل لزمة للقطاع الخاص وخفّف الأجور ودخل الخواص في شركة التأمين والي ضخوا الأموال فيها متاعو وكاري مقره الاجتماعي".ولفت عبد الكافي إلى أنه "لو قمنا بنفس الإجراءات التي قام بها الاتحاد فإن وضعية تونس ستتحسن" وتابع "الدولة لازم تخرج من شركات لا تهمها وتهتم بقطاعات أخرى على غرار الصحة والتعليم والطرقات والكهرباء والغاز والمياه".وعبر عبد الكافي عن استغرابه من امتلاك الدولة لعديد البنوك وإشرافها على توزيع البترول والسجائر وطالب بضرورة تحرير الطاقات في الفلاحة.كما شدد رئيس حزب آفاق تونس على أن خزينة الدولة تعاني من نقص في الأموال بسبب توقف 3 محركات اقتصادية وهي استثمار الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.