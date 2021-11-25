رئيسة الحكومة تؤدي اليوم الخميس زيارة الى الجزائر

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 12:37قراءة: 0 د, 36 ث
      
تؤدي رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، زيار ة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ويرافق رئيسة الحكومة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه الزيار ة، التي تعد أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها رئيسة الحكومة، تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين، بحسب البلاغ ذاته.

وتمثل الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.

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