وزير الداخلية يسحب صفة مكلّف بمأمورية من 34 إطارا بديوانه

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 11:54قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكدت وزارة الداخلية في بلاغ صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 أن الوزير توفيق شرف الدين أذن أن تكون أوّل مهمّة تدقيق يمضيها منذ توليه الوزارة تتعلق بمصالح ديوانه وذلك لإضفاء مزيد النجاعة على عمل مختلف المصالح بالدّيوان وضبط المهمّات بكلّ دقة وترشيد النفقات والمحافظة على المال العام.

كما أذن في الإطار ذاته بإنهاء صفة مكلف بمأموريّة لـ 34 إطارا يتمتعون بمنح وإمتيازات دون مباشرة أيّ مأموريّة بالدّيوان.

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