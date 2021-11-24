وديع الجريء على قناة الكأس: العلاقة مع وزارة الرياضة شأن داخلي سيعالج داخليا وتصرفات الأشخاص تبقى ثانوية أمام الراية الوطنية

قال الثلاثاء 23 نوفمبر، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ان علاقته وتعامله مع مختلف الاطراف المتداخلة في الشأن الرياضي في تونس يحكمها الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.وفي حوار على قناة الكأس القطرية قال الجريء ردا على سؤال بخصوص توتر العلاقة مع وزارة الرياضة ان هذا الامر شأن داخلي.وقال الجريء " هذا شأن داخلي، وشأننا الداخلي سيعالج في مستوى داخلي ونحن نحترمو دولتنا ومسؤولينا ونشالله راية تونس ديما مرفوعة" مشددا على أن تصرفات الاشخاص تبقى ثانوية جدا أمام الراية الوطنية والنشيد الرسمي.يذكر أن وزير الرياضة شن "حربا" معلنة على وديع الجريء وجامعة كرة القدم والاتحاد الافريقي وحتى الاتحاد الدولي وقال ان الفسحة انتهت وتساءل مستنكرا ان كانت "الفيفا" أقوى من الدولة التونسية.كما دخل وزير الرياضة في مواجهة مع الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بعد قراره تجميد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة الذي رفضه الاتحاد الدولي ودعا الوزير الي التراجع عنه او انه سيتم تسليط عقوبة تتمثل في تجميد نشاط الفرق التونسية والمنتخب الوطني لكرة الطائرة دوليا.