فظيع ...في صفاقس.. يغتصب شقيقته تحت تهديد السلاح

يغتصب شقيقته

أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ، مراد التركي في تصريح لراديو ماد اليوم الثلاثاء 23 توفمبر 2021 ، أن شاب يعمل في شركة خاصة لنقل النفايات في صفاقس ويبلغ من العمر حوالي 30 سنة، أقدم أمس على هدم محل سكناه بمنطقة قرمدة من ولاية صفاقس، بواسطة شاحنة ثقيلة .وأسفرت الحادثة عن وفاة ابنة أخته وهي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة شقيقته (16 سنة) بكسر علة مستوى الساق .وقد قام الجاني بهذه الجريمة نتيجة خلافات عائلية مع صهره وزوجته وشقيقة زوجته .يشار إلى أن الجاني ، قد لاذ بالفرار إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض عليه والاحتفاظ به بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية الاضمار .كما كشف مراد التركي إقدام شاب متزوّج ويبلغ من العمر 27 سنة على اغتصاب شقيقته البالغة من العمر 35 سنة تحت التهديد بسلاح أبيض .واكد التركي أن الشاب من ذوي السوابق العدليّة وغادر السجن في شهر جويلية 2021 وتم القبض عليه ليلة أمس .