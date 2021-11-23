فظيع ...في صفاقس.. يغتصب شقيقته تحت تهديد السلاح

أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ، مراد التركي في تصريح لراديو ماد اليوم الثلاثاء 23 توفمبر 2021 ، أن شاب يعمل في شركة خاصة لنقل النفايات في صفاقس ويبلغ من العمر حوالي 30 سنة، أقدم أمس على هدم محل سكناه بمنطقة قرمدة من ولاية صفاقس، بواسطة شاحنة ثقيلة .
وأسفرت الحادثة عن وفاة ابنة أخته وهي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة شقيقته (16 سنة) بكسر علة مستوى الساق .
وقد قام الجاني بهذه الجريمة نتيجة خلافات عائلية مع صهره وزوجته وشقيقة زوجته .
يشار إلى أن الجاني ، قد لاذ بالفرار إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض عليه والاحتفاظ به بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية الاضمار .
يغتصب شقيقته
كما كشف مراد التركي إقدام شاب متزوّج ويبلغ من العمر 27 سنة على اغتصاب شقيقته البالغة من العمر 35 سنة تحت التهديد بسلاح أبيض .
واكد التركي أن الشاب من ذوي السوابق العدليّة وغادر السجن في شهر جويلية 2021 وتم القبض عليه ليلة أمس .
وأسفرت الحادثة عن وفاة ابنة أخته وهي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة شقيقته (16 سنة) بكسر علة مستوى الساق .
وقد قام الجاني بهذه الجريمة نتيجة خلافات عائلية مع صهره وزوجته وشقيقة زوجته .
يشار إلى أن الجاني ، قد لاذ بالفرار إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض عليه والاحتفاظ به بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية الاضمار .
يغتصب شقيقته
كما كشف مراد التركي إقدام شاب متزوّج ويبلغ من العمر 27 سنة على اغتصاب شقيقته البالغة من العمر 35 سنة تحت التهديد بسلاح أبيض .
واكد التركي أن الشاب من ذوي السوابق العدليّة وغادر السجن في شهر جويلية 2021 وتم القبض عليه ليلة أمس .
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