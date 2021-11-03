سمير الوافي معلنا مقاضاة مريم الدباغ: التجاهل والاحتقار هو أرقى رد على كل حثالة وردّي الوحيد سيكون بالقانون‎‎

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 17:24 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلن الاربعاء 3 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي مقاضاة، مريم الدباغ على خلفية فيديو تضمن ثلبا وشتما له مؤكدا ان صمته لا يعني التساهل مع هذه الممارسات.

وقال الوافي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك ان الصمت والتجاهل والاحتقار هو أرقى رد على كل حثالة يعرف كل الناس قذارة حياته مشددا على أن ه الوحيد سيكون بالقانون.


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