غازي الشواشي: يبدو أن بعض الأشقاء رفعوا أيديهم عن مساعدة تونس ماليا

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 16:17 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الأربعاء 3 نوفمبر، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي “يبدو أن بعض الأشقاء رفعوا أيديهم عن مساعدة تونس ماليا” ، مشيرا بذلك إلى بعض دول الخليج.
وأوضح غازي الشواشي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " تراجع بعض الأشقاء عن دعم تونس بسبب الضبابية هو ما دفع برئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التشديد على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج".

وتابع غازي الشواشي " قيس سعيّد يسيّر الأوضاع بمفرده دون استشارة أو حزام داعم، وهو يدعو للتقشف ولا يفهم معنى التقشف”، وأضاف “رئيس الدولة لا علاقة له بالاقتصاد ولا بدّ له من الاستعانة بخبراء، وحكومة تضم كفاءات ومختصيين يقومون برسم التوجهات العامة”.

الفيديو بداية من الدقيقة 16





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