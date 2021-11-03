التيار الديمقراطي يدعو رئيس الجمهورية الي التخلي عن الحصانة في اطار التحقيق في تصريحاته بخصوص غازي الشواشي

عاد الثلاثاء 2 نوفمبر، النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي للحديث عن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اتهم من خلالها وبصفة ضمنية، الأمين العام للتيار غازي الشواشي بالفساد في فترة توليه وزارة أملاك الدولة.وأفاد نبيل حجى بأن الشواشي تقدم بعريضة لفتح تحقيق في تصريحات رئيس الدولة، داعيا رئيس الجمهورية الي التخلى عن الحصانة موضحا ان ما قاله قد يدخل تحت طائلة الفصل 141 من المجلة الجزائية المتعلق بالايهام بجريمة.وحذر نبيل حجي التونسيين من ممارسات رئيس الدولة مشيرا الي أن الرئيس يستهدف غازي الشواشي ومن ورائه التيار الديمقراطي لأنه معارض له.وقال "ردو بالكم يا توانسة الحزب الي كنتوا تقولوا هو حزام قيس سعيد نهار الي اختلف معاه ولا يتهم فيه بالفساد وهذا خطير جدا"