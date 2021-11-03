شرف الدين يستقبل سفير الجزائر بتونس

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 07:39 قراءة: 0 د, 18 ث
      
كانت العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر محور اللقاء الذي جمع مساء يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، بمقر الوزارة، "توفيق شرف الدين" وزير الداخلية مع "عزوز باعلال" سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.

ووفق بلاغ للداخلية, تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى أوجه التعاون المشترك بين تونس والجزائر في مجالات الأمن والحماية المدنية وتنمية المناطق الحدودية، وذلك من خلال تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين.

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