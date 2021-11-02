دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات اليوم الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء مباريات الجولة 4 ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا
وفي مايلي البرنامج
الساعة 18.45
مالمو السويدي - تشلسي إنجليزي
وولفسبورغ الألماني - ريدبول سالزبورغ النمساوي
الساعة 21.00
دينامو كييف الأكراني - برشلونة الإسباني
بايرن ميونخ الألماني - بنفيكا البرتغالي
فياريال الإسباني - يونغ بويز السويسري
اتلانتا الإيطالي - مانشستر يونايتد الانجليزي
يوفنتوس الإيطالي - زنيت سان بطرسبرغ الروسي
إشبيلية الإسباني - ليل الفرنسي
وفي مايلي البرنامج
الساعة 18.45
مالمو السويدي - تشلسي إنجليزي
وولفسبورغ الألماني - ريدبول سالزبورغ النمساوي
الساعة 21.00
دينامو كييف الأكراني - برشلونة الإسباني
بايرن ميونخ الألماني - بنفيكا البرتغالي
فياريال الإسباني - يونغ بويز السويسري
اتلانتا الإيطالي - مانشستر يونايتد الانجليزي
يوفنتوس الإيطالي - زنيت سان بطرسبرغ الروسي
إشبيلية الإسباني - ليل الفرنسي
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