دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات اليوم الثلاثاء

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 08:57 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تدور اليوم الثلاثاء مباريات الجولة 4 ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا
وفي مايلي البرنامج

الساعة 18.45
مالمو السويدي - تشلسي إنجليزي
وولفسبورغ الألماني - ريدبول سالزبورغ النمساوي

الساعة 21.00
دينامو كييف الأكراني - برشلونة الإسباني
بايرن ميونخ الألماني - بنفيكا البرتغالي
فياريال الإسباني - يونغ بويز السويسري
اتلانتا الإيطالي - مانشستر يونايتد الانجليزي
يوفنتوس الإيطالي - زنيت سان بطرسبرغ الروسي
إشبيلية الإسباني - ليل الفرنسي




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