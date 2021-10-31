خلع وسرقة منزل وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 09:37 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أفادت المحامية سعيدة قراش ان منزل وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب تم خلعه بالتزامن مع التحقيق معه في ملفات فساد.
ونشرت قراش في صفحتها الرسمية على الفايسبوك صورا لمنزل سمير بالطيب اثر خلعه فيما تحدثت مصادر إعلامية انه تم سرقة بعض الحواسيب .

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر فجرأمس السبت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ووكيل شركة ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بوزارة الفلاحة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم.




وكان بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح يوم السبت أكد ان الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 اكتوبر 2021.


واضاف البلاغ انه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من اجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للاحكام التشريعية و الترتيبية الضامنة لحرية المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية "



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